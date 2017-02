Continuar a ler

Serão exatamente estas duas seleções a abrirem o Grupo 1, na quarta-feira, às 15H, no Estádio Municipal de Lagos, mesmo palco onde a Dinamarca defronta o Canadá, às 18h30.Depois de conseguir um inédito apuramento para o campeonato da Europa, a 'equipa das quinas' tem aqui oportunidade de defrontar duas seleções que vão estar na competição continental e o Canadá, campeão em título do 'Mundialito' algarvio e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016.O selecionador português, Francisco Neto, já assumiu que este será "um momento muito importante de preparação e também de observação de jogadoras para o resto da época"."Em pouco tempo, vamos disputar três jogos e depois um quarto, frente a adversário a designar. Vai ser um torneio de grande exigência, onde só um Portugal ao mais alto nível poderá dar resposta aos problemas que vamos encontrar", assumiu.O histórico da seleção portuguesa frente aos adversários do Grupo 1 não é nada favorável, uma vez que nunca venceu e o melhor que conseguiu foram dois empates em 20 jogos com a Dinamarca, semifinalista do Euro2013, tendo perdido sete vezes com a Rússia e duas com o Canadá.No Algarve, para a história do futebol feminino português deverá entrar a capitã Cláudia Neto, que, caso seja utilizada, se tornará na terceira futebolista a alcançar as 100 internacionalizações.Como campeão em título e equipa mais bem posicionada no 'ranking' feminino, o Canadá parte como favorito à conquista do troféu, podendo ser a primeira equipa a vencer dois títulos desde 2011, quando os Estados Unidos, recordistas de triunfos (10), 'bisaram'.Contudo, as canadianas vão ter concorrência de peso, com especial destaque para a Austrália, sexta do 'ranking', e a Suécia, oitava e medalha de prata no Rio2016, seleções que partem como favoritas no Grupo 3, no qual estão igualmente a Holanda (12.ª) e a China (13.ª).No Grupo 2, o grande favorito é o Japão, sétimo da hierarquia e vice-campeão mundial, e a maior oposição, em teoria, deverá vir da Noruega, 11.ª e prata no Euro2013, com Espanha (14.ª) e Islândia (20.ª) a deverem ficar com os 'papéis secundários'.Além do Canadá, há mais três antigos campeões presentes na 24.ª edição da Algarve Cup, com a Noruega a ter quatros títulos, a Suécia três e a China dois.Os dois melhores vencedores dos grupos vão defrontar-se na final, a 8 de março, com o terceiro melhor primeiro classificado a lutar pelo bronze com o melhor segundo posicionado.