Com uma entrada muito forte na partida, sem deixar a Rússia respirar e exibindo grande dinâmica ofensiva, as suecas já venciam por dois golos de diferença à passagem dos dez minutos. Olivia Schough, com duas boas jogadas individuais, somou outras tantas assistências para o encosto de Kosovare Asllani à boca da baliza, aos seis minutos, e para o remate certeiro da central Nilla Fischer em incursão ofensiva, aos nove. A Suécia manteve a pressão perante uma Rússia que não criou qualquer tipo de perigo e aumentou a diferença aos 35 minutos, com o bis de Asllani, após excelente jogada coletiva e passe de Lotta Schelin.Após o intervalo, com uma vantagem tranquila no marcador, as suecas mantiveram a posse de bola mas desaceleraram, o que contribuiu para um segundo tempo muito fraco, praticamente sem ocasiões de perigo. A Suécia acabou, contudo, por conseguir avolumar a vantagem, aos 76 minutos, com um remate de fora da área de Fridolina Rolfö, que ainda embateu no poste antes de entrar na baliza, enquanto Pauline Hammarlund desperdiçou o sexto duas vezes (87' e 90').: 3-0.1-0, Kosovare Asllani, 6'2-0, Nilla Fischer, 9'3-0, Kosovare Asllani, 35'4-0, Fridolina Rolfö, 76': Hedvig Lindahl, Jessica Samuelsson (Hanne Gråhns, 32), Nilla Fischer (Emma Berglund, 46), Linda Sembrant (Magdalena Eriksson, 61), Hanna Glas, Lisa Dahlkvist, Hanna Folkesson, Kosovare Asllani (Pauline Hammarlund, 70), Caroline Seger (Fridolina Rolfö, 46), Lotta Schelin (Stina Blackstenius, 70) e Olivia Schough.: Hilda Carlén, Zecira Musovic, Emma Berglund, Magdalena Eriksson, Lina Hurtig, Stina Blackstenius, Hanne Gråhns, Jonna Andersson, Fridolina Rolfö, Mimmi Larsson, Pauline Hammarlund e Elin Rubensson).: Pia Sundhage.: Tatiana Scherbak (Alena Beliaeva, 58), Ekaterina Morozova (Tatiana Sheikina, 46), Daria Makarenko, Anna Kozhnikova, Elvira Ziiastinova, Anna Cholovyaga (Nelli Korovkina, 46), Anastasiia Pozdeeva, Natalia Sokolova (Elena Kostareva, 60), Elena Morozova, Natalia Mashina (Elena Terekhova, 77) e Margarita Chernomyrdina.: Alena Beliaeva, Iulia Grichenko, Nelli Korovkina, Tatiana Sheikina, Elena Terekhova Elena Kostareva, Elena Danilova, Ekaterina Pantiukhina e Ksenia Kovalenko).: Elena Fomina.: Riem Hussein (Alemanha).: Cartão amarelo para Natalia Sokolova (19), Tatiana Scherbak (53), Elena Kostareva (62), Kosovare Asllani (65) e Anastasiia Pozdeeva (90+2).: Cerca de 200 espetadores.