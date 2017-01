Os jogadores que não defrontaram o Marítimo defrontaram este domingo os holandeses do Rhoda num jogo treino realizado à porta fechada. Já aqueles que foram opção para Pedro Carmona descansaram e o recém-chegado Allano foi o autor do tento da equipa da linha, num jogo que terminou empatado 1-1.Depois de ser substituído frente ao Marítimo, Afonso Taira deslocou-se, devidamente acompanhado, a uma unidade hospitalar a fim de fazer exames à cabeça, já que a pancada sofrida causou preocupação na equipa técnica, não tendo sido, no entanto, detetadas razões para preocupação de maior.Para esta segunda-feira estão marcados mais dois treinos na Amoreira, às 10H30 e 17 horas, ambos à porta fechada.

Autor: Manuel António Abrantes