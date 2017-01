Já se apresentaram na Amoreira os dois mais recentes reforços para atacar a fase crucial do campeonato: Allano e Carlinhos são oriundos do futebol brasileiro e já fizeram os respetivos exames médicos, devendo ser apresentados tanto aos sócios como à comunicação social dentro de dias.Entretanto Kléber e Mano continuam os respectivos programas de recuperação, com o defesa a fazer corrida, ginásio e tratamento e o avançado a treinar condicionado.Para quinta-feira está marcado treino, às 10H30, horas na Amoreira, com as portas fechadas.

Autor: Manuel António Abrantes