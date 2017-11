Ao contrário das restantes equipas da 2ª Liga, o União da Madeira vai jogar este fim-de-semana, tendo antecipado a visita ao Varzim. Apesar de poderem contra com o extremo Júnior que foi chamado para representar a seleção de Cabo Verde, os madeirenses querem rapidamente inverter o ciclo de derrotas na prova (duas consecutivas) e subir na tabela classificativa.



Já totalmente recuperado de uma lesão e pronto para ajudar o grupo, o central Allef foi hoje o porta-voz do grupo unionista. E revelou o atual estado de espirito do plantel: "Ninguém fica feliz vindo de uma derrota em casa. No entanto, estamos tranquilos pois abemos que o trabalho que está a ser feito está a ser bom. No meu ponto de vista todas as equipas podem passar por maus momentos e nós estamos numa fase menos boa. Sabemos que vamos conseguir reverter esta situação".

Na memória do brasileiro está ainda o desaire caseiro frente ao FC Porto B. "Estávamos a fazer um bom jogo contra o FC Porto B, mas tivemos uma expulsão, depois o Laércio saiu lesionado. Falhámos alguns golos, por vezes também temos uma ou outra decisão da arbitragem que não é boa, mas acredito que vamos dar a volta a isto, realizando um bom trabalho diariamente", disse. Importante no seu entender é não parar e jogar este domingo: "Estamos com um bom ritmo e por isso é bom jogar este fim-de-semana e não ficar uma semana sem jogar. Queremos dar sequência aos jogos de forma a melhorar." Sobre o embate com os poveiros, Allef espera dificuldades mas acredita na vitória. "Vai ser um jogo difícil, fora de casa, mas estamos tranquilos pois sabemos que estamos a fazer um trabalho honesto, quer os jogadores, o treinador e direção, todos focados no mesmo objetivo. A partida com o Varzim não vai ser diferente em termos do que pretendemos conquistar, que são os 3 pontos em disputa, perante um concorrente direto neste momento. Acredito que vamos fazer um bom jogo", finalizou. O defesa Laércio contínua de fora e os responsáveis do clube só vão revelar na quinta-feira (haverá atualização do boletim clinico) qual a gravidade da lesão que o brasileiro contraiu frente aos portistas e que levou mesmo a equipa a ficar reduzida a 9 unidades desde os 76 minutos.

Autor: João Manuel Fernandes