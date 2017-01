Continuar a ler

De acordo com o empresário, "temos na nossa posse recibos timbrados do Almancilense das verbas que entraram no clube, assinados pelo dirigente Hélder Semedo (demissionário desde 16 de dezembro), mas a informação que nos chegou é que o clube não reconhece esses documentos, algo inconcebível."



O acordo firmado no início da época "partia de um orçamento, indicado pelo presidente, de 10 mil euros mensais, mas esse valor é o dobro. Tivemos de pagar contas em restaurantes e outras, que o clube não havia liquidado, e nos últimos três jogos em casa saiu do nosso bolso o valor relativo ao policiamento, quando essa era uma responsabilidade do clube", adianta César Boaventura.



Os problemas agravaram-se "quando o clube dispensou dois jogadores a outras coletividades sem nosso conhecimento. Mais recentemente, quisemos inscrever quatro jogadores mas o clube não procedeu à entrega das fichas na Associação de Futebol do Algarve, inviabilizando a utilização desses futebolistas. Isto além de nunca termos visto um cêntimo das receitas da bilheteira, quando esses valores, conforme acordado, se destinariam ao futebol sénior, sob nossa gestão."



César Boaventura lamenta que "não haja diálogo" com o presidente do clube. "Não atende o telefone e agora já é tarde para conversarmos... Vários membros da direção demitiram-se devido a esta situação e inclusive já colocámos a Câmara Municipal de Loulé a par de tudo o que está a passar-se."



Na carta enviada à empresa Domínio Vedeta o Almancilense concede um prazo de dez dias para pagamento dos valores previstos contratualmente entre setembro de 2016 e janeiro de 2017, com a ameaça de recurso aos tribunais.



"Quem irá recorrer aos tribunais seremos nós!", garante César Boaventura. "Temos toda a documentação na nossa posse e é inadmissível exigirem-nos o que já pagámos... Aliás, os nossos gastos já superam em muito o que nos pedem. O tesoureiro demissionário já nos remeteu uma carta na qual comprova que todos os gastos com o futebol sénior foram liquidados por nós."

Hoje a equipa "irá apresentar-se em campo frente ao Farense, a nosso pedido, mas logo após o apito final termina a nossa colaboração com o Almancilense. Só equaciono continuar se o presidente se demitir mas não acredito que isso suceda. O futuro? Não passará por nós... Sei que os jogadores estão descontentes e muitos querem ir embora."



César Boaventura assegura que a retirada da sua empresa "não invalida o pagamento de parte de novembro e de dezembro, em dívida aos jogadores. Pedi ao clube os recibos para liquidar essas importâncias e não responderam, mas iremos na mesma regularizar a situação, exigindo depois o dinheiro ao clube, em sede judicial."



O nosso jornal tentou por diversas vias o contacto com o presidente do Almancilense, Cesário Vieira, sem sucesso.



O investidor que gere o futebol sénior do Almancilense, a empresa Domínio Vedeta - Career Management, liderada pelo empresário César Boaventura, irá retirar-se de cena depois do jogo de hoje, diante do Farense, e a continuidade do clube no Campeonato de Portugal Prio está em risco."Têm vindo a ocorrer diversas situações anómalas e esta semana recebemos uma carta do presidente do clube (Cesário Vieira) a exigir o pagamento de 50 mil euros, quando já investimos no Almancilense mais de 70 mil euros. As pessoas não estão a agir com seriedade e, assim, não há outra solução que não o nosso afastamento", refere César Boaventura.

Autor: Armando Alves