O defesa Lameirão, de 36 anos, é reforço do Almancilense, depois de ter rescindido com o Armacenenses, e já trabalha sob as ordens do treinador Marito.O experiente jogador, que já representou Olhanense, Chaves, Estoril, Farense e Académico de Viseu, entre outros clubes, preenche uma lacuna que estava em aberto no plantel.O Almancilense luta pela permanência no Campeonato de Portugal, estando em marcha a constituição de uma SAD que contará com o envolvimento de algumas figuras conhecidas, como o antigo guarda-redes Ricardo, o empresário Paulo China (sócio de Luís Figo) ou Carlos Deus Pereira (antigo presidente da assembleia geral da Liga).

Autor: Armando Alves