Dez pontos separam a performance do Boavista à 16ª jornada do último campeonato para este. Há mais ou menos um ano, os axadrezados ocupavam a 17ª posição e estavam com a corda na garganta. Hoje, somam 20 pontos, ocupam a 9ª posição na tabela classificativa e têm a linha de água a oito pontos, com sete adversários até esse limite crítico.

Autor: Eugénio Queirós