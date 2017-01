No meio de tantos reforços de qualidade, o Alta de Lisboa também ‘contratou’ nomes sonantes... fora do relvado. É que, desde o mês passado, o bar do clube é gerido por Maria da Luz, que há pouco tempo festejou o tricampeonato do Benfica e esteve bem atenta às exibições de um jogador em especial da Seleção Nacional, no Euro’2016. E tudo isto porquê? Bem, simplificando, estamos a falar da mãe de Renato Sanches, o médio do Bayern e ‘Golden Boy’, que cresceu perto do Complexo Desportivo do Alto do Lumiar.

Quando o jogador alinhava às ordens de Rui Vitória, os dias de jogo eram sinónimo de casa cheia no bar do Alta de Lisboa. E claro, porque todos os olhares se centravam em Renato. "Quando marcou aquele golo à Académica [a 4 de dezembro de 2015, vitória por 3-0], na Luz, foi uma explosão de alegria no bar", revela-nos o diretor, Paulo Quintanilha.

Quis o destino que, praticamente um ano depois desse mesmo golo, a mãe do craque também fosse notícia. E não há como enganar, basta olhar para a tatuagem com a cara do filho que Maria da Luz exibe, com orgulho, no braço esquerdo. Confiança a dobrar Quanto ao potencial do médio, agora na Alemanha, basta ter fé na... palavra de mãe. "Ainda vamos ver o Renato por muitos e bons anos. Ele foi na altura certa para fora", acredita Maria da Luz, que frisa também confiança no futuro do Alta de Lisboa e do bairro do Lumiar. "Ainda falta muita coisa por construir. Espero que o Alta continue a dar boas condições", remata Maria da Luz. Paulo Quintanilha, Jorge Malacho e Miguel Gonçalves frisam ambição Direção reergeu clube do tapete Por ser um clube relativamente recente, o Alta de Lisboa passou por algumas dores de crescimento, como conta o líder, Jorge Malacho. "Quando assumi a presidência, há três anos, no dia seguinte tive de ir comprar bolas, pinos e coletes. Não havia nada neste clube", começa por dizer, frisando que a ambição é o principal lema da direção. "A Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Santa Clara têm-nos ajudado, mas gostávamos que olhassem para nós de outra forma. Queremos mais!", aponta o presidente, de 47 anos. "Temos o desafio de colocar o clube no Campeonato de Portugal. Estamos confiantes", acrescenta o diretor desportivo, Miguel Gonçalves. "Os balneários de todas as nossas equipas são unidos. Sentimo-nos muito bem no Alta", conclui Paulo Quintanilha.

Autores: Ricardo Granada e Ricardo Chambel