O Fafe tem pela frente uma missão de elevado grau de dificuldade para poder garantir a continuidade nos campeonatos profissionais. O playoff é agora a única possibilidade e, embora os minhotos não dependam apenas de si próprios, a ambição é infinita para a derradeira decisão, nas Aves.

"Sinto que o grupo está confiante. Vimos de duas vitórias que nos deram confiança e deixaram tudo em aberto. Agora queremos agarrar a oportunidade e vamos com tudo para esta final", reconheceu Pedro Pereira, um dos mais experientes do plantel dos minhotos. A missão é difícil, mas complica-se ainda mais pelo facto de os fafenses terem de fazer mais um ponto do que o Leixões na derradeira jornada para poderem alcançar o playoff. "Dependemos de terceiros, mas, tal como nós, o Leixões também vai defrontar uma grande equipa. Temos de acreditar que é possível e vamos lutar com todas as nossas forças", vincou o extremo, de 33 anos.

A força vinda das bancadas tem sido constante, seja em casa ou fora, e é com essa ajuda que Pedro Pereira pretende carimbar um lugar no playoff: "Temos tido um apoio fantástico, mesmo quando os resultados não foram os melhores. Esperemos que continuem a acreditar e que estejam connosco em grande número nas Aves."

Autor: Tiago Ribeiro