A venda de bilhetes tem decorrido a bom ritmo, mas dificilmente o estádio irá registar casa cheia, como aconteceu nos jogos com o Sporting e o Benfica, em que as bancadas do palco do Aves registaram uma lotação superior a 90 por cento. De qualquer forma, está garantido um ambiente quente.

Nos primeiros dias, os sócios do Aves chegaram a esperar uma hora e meia para comprar os ingressos, mas mesmo assim ainda há bilhetes disponíveis para os visitantes. A propósito, refira-se que hoje serão colocados à venda mais de 300 ingressos destinados ao sector portista, todos eles com preço unitário de 30 euros.

