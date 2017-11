Continuar a ler

Sobre as hipóteses de apuramento para o Mundial'2019



"Enquanto for possível, vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Neste momento não conseguimos pontuar com a Bélgica ou a Itália, mas ainda há muitos jogos."



Sobre o golo anulado nos descontos



"No primeiro golo anulado supostamente há uma falta da Diana, mas no segundo golo anulado não há falta. Toda a gente tem o direito de errar, mas a este nível custa mais." "Enquanto for possível, vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Neste momento não conseguimos pontuar com a Bélgica ou a Itália, mas ainda há muitos jogos.""No primeiro golo anulado supostamente há uma falta da Diana, mas no segundo golo anulado não há falta. Toda a gente tem o direito de errar, mas a este nível custa mais."

Titular diante da Itália, Ana Borges lamentou o resultado averbado ante as transalpinas (0-1) , admitindo que a Seleção Nacional foi "claramente a melhor equipa" em campo."Sabemos que isto faz parte do futebol. Portugal foi claramente a melhor equipa, tivemos as nossas ocasiões, mas não marcámos e saímos com um sabor bastante amargo por não levar os três pontos. Não concretizámos as nossas oportunidades. Se tivéssemos marcado o jogo podia ter sido outro. Foram mais felizes. O nosso melhor está por vir, ainda temos muito jogos. Quando são muitas as oportunidades e a bola tende a não entrar a ansiedade tende a aumentar. Não acho que seja demérito das nossas avançadas."

Autor: Lusa