Cem internacionalizações, um número que coloca Ana Borges num lote restrito de jogadoras, numa caminhada que começou... com um golo. "Lembro-me bem do primeiro jogo. Na altura entrei para substituir a Cláudia Neto na convocatória, no Mundialito. Apostaram em mim frente à Polónia e foi uma excelente estreia, logo com um golo", realçou



"É um grande orgulho." Foi em poucas palavras que Ana Borges descreveu o momento que vai viver sexta-feira, no Estádio do Bonfim, no encontro frente à Moldávia, de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol feminino. A defesa-direito, de 27 anos, chega à histórica marca das 100 internacionalizações. Um momento que, certamente, jamais irá esquecer."Chegar a um número tão redondo pela nossa Seleção Nacional é sempre muito bom. Claro que chegar aqui, ser escolha, é ótimo. Como na primeira vez estou sempre com o mesmo espírito de humildade, o mesmo espírito de entreajuda e sempre a querer que a Seleção ganhe. Lutar por este escudo", garantiu Ana Borges, em entrevista a Record.

Autor: André Ferreira