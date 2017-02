Foi já para lá da meia-noite que foi anunciado o nome do novo presidente do Leixões, que irá gerir o clube no próximo triénio. O vencedor das eleições é Duarte Anastácio, candidato pela Lista A, que arrasou na corrida contra José Manuel Teixeira, um antigo presidente leixonense que concorria pela Lista B. Os números são claros: 435 votos para o vencedor, 137 para o vencido. Contaram-se ainda 6 votos brancos e 3 nulos.Este resultado equivale a um voto de confiança por parte dos associados leixonenses à equipa que compôs a comissão administrativa que foi gerindo o clube nos últimos meses, após a saída de Carlos Oliveira do clube e da SAD. Duarte Anastácio era um dos líderes da CA, a par de Paulo Pinhal e Carlos Correia. "O mérito da vitória é dos sócios. Vou conviver com os que me ajudaram a garantir a vitória e este domingo vou ver o Leixões em Vizela", disse Duarte Anastácio. "Estarei sempre disponível para o meu clube. Sem demagogias, que o Duarte e a sua equipa tenham melhor sorte do que eu tive", disse Teixeira. Paulo Lopo, líder da SAD, frisou a estabilidade que o vencedor "dará ao projeto Leixões".

Autor: João Baptista Seixas