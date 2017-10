Luís Castro vai ser, uma vez mais, obrigado a mexer na equipa base. Além de não poder contar com o central Domingos Duarte e com o avançado Matheus Pereira, ambos emprestados pelo Sporting e habitualmente titulares, o técnico ficou ontem também convicto de que Nuno André Coelho, Djavan, William e Tiago Galvão, todos entregues ao departamento médico, também não vão poder ir a jogo nesta jornada.

Sem Domingos Duarte nem Nuno André Coelho, Luís Castro deve reeditar a dupla de centrais que testou frente ao Fátima para a Taça de Portugal e, ao lado de Maras, atuará Anderson Conceição. Massaia fica como opção restante.

Na frente do ataque as dores de cabeça são maiores. No lugar habitualmente ocupado por Matheus Pereira, surgem como hipóteses Hamdou, Jorginho ou Davidson, sendo mesmo provável a utilização deste último no onze.

Com a lesão de William, que deve ser mais demorada, até porque realiza apenas tratamento, a frente de ataque sofre também alteração e pode ser esta a oportunidade para Platiny fazer a sua estreia no campeonato. O avançado sofreu uma lesão grave durante a pré-época e só regressou à competição no passado domingo em Fátima, tendo até feito o terceiro e ultimo golo dos flavienses.