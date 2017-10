Continuar a ler

O treinador de 44 anos tem estreia marcada já no próximo fim de semana na recepção do Malveira ao Lourinhanense, atual segundo classificado.



O treinador de 44 anos tem estreia marcada já no próximo fim de semana na recepção do Malveira ao Lourinhanense, atual segundo classificado.

Pedro Braz já não é o treinador do emblema das Seixas. A decisão terá sido tomada após a pesada derrota do Malveira por 7-0 em Santa Iria no passado fim de semana em jogo a contar para 5ª jornada do campeonato pró nacional.Entretanto Andrade que na temporada passada esteve no comando do Alta de Lisboa é o nome escolhido pela direção liderada por Asdrubal Silva, para orientar a equipa pelo menos até ao final da presente temporada.

Autor: Rui Jorge Cabaço