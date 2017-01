André Claro é reforço do Estoril. O anúncio acaba de ser feito pelo V. Setúbal através de uma nota colocada no seu site oficial, precisamente ao mesmo tempo que o clube da Linha está em campo, para o jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal diante da Académica.

O emblema sadino informa que a transferência envolve "o pagamento de uma compensação financeira", algo que acaba por justificar o negócio. André Claro terminava contrato no final desta época e, de acordo com o Vitória, recusou "as várias propostas de renovação apresentadas". "Nos últimos tempos vinha manifestando vontade em abraçar outro projeto desportivo", explica a nota.

Autor: Ricardo Lopes Pereira