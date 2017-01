Continuar a ler

André Claro foi o quarto reforço a chegar ao clube nesta reabertura do mercado de transferências, após as entradas de Allano, Carlinhos e Nuno Lopes.Entre os 18 convocados há ainda a registar as saídas de Thierry Graça, Nuno Lopes, Baltazar e Bruno Gomes, que tinham sido chamados para o desafio da Taça de Portugal com a Académica. Em sentido inverso, o técnico espanhol apostou agora na inclusão de Moreira e André Claro.O Estoril, 15.º classificado, visita o Feirense, 16.º, no domingo, a partir das 16:00, num encontro que vai ser arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco).Moreira e Luís Ribeiro.João Afonso, Ailton, João Basso, Joel, Mano e Diakhité.Taira, Eduardo, Dmytro, Diogo Amado e Mattheus Oliveira.Kléber, Gustavo Tocantins, Alisson, André Claro e Bazelyuk.