"É importante a equipa estabilizar, pontuar e recuperar na tabela. Temos de dar o nosso melhor em cada jogo e esperar que a sorte também nos proteja. Acredito nesta estrutura e com certeza faremos uma segunda volta mais tranquila", garante.



A qualificação para as meias-finais da prova rainha do futebol português é, para André Claro, um sonho. "A Taça de Portugal é muito prestigiante e todos gostariam de estar numa final pelo menos uma vez na vida. As finais são para se ganhar e nós estamos muito perto de chegar lá. Tudo é possível."



O atacante André Claro, ex-V. Setúbal, mostra-se muito otimista com o mais recente desafio da carreira. O Estoril é a nova casa do avançado, de 25 anos, que assinou um contrato válido até 2020."Esta experiência no Estoril tem tudo para correr bem. Quero dar sempre o meu melhor e a partir daí virão coisas boas", disse o avançado ao site dos canarinhos. A vontade de triunfar e de justificar a aposta da SAD do clube da Linha fala mais alto, mostrando-se confiante nas competições que o Estoril ainda está envolvido.

Autor: Francisco Laranjeira