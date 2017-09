Continuar a ler

O cenário que o esperava não era animador. Irulegui deparou-se com um campo pelado e sem condições para a prática de futebol. "Davam-me casa, comida e qualquer coisa como 100 euros, 20 contos em 1988/89", recorda em tom de brincadeira. Depois do Mirandês seguiu-se o Valonguense, onde conciliou o futebol com os estudos, terminando a licenciatura de Educação Física no Porto. Mas o coração estava em Miranda do Douro. "Conheci a minha esposa e voltei", refere.



E qual o segredo para a longevidade? "Cuido-me muito e sou disciplinado. Não bebo, não fumo e faço bastante exercício físico. Tenho muitos cuidados", explica, acrescentando: "Às vezes penso que tenho 20 anos. Ponho o pé no acelerador como se estivesse num Ferrari, mas na realidade estou num Fiat Uno."

É no Águia FC Vimioso, no distrito de Bragança, que atua o jogador mais velho do campeonato distrital e de todas as equipas em prova nesta 2ª eliminatória da Taça de Portugal. André Irulegui tem 51 anos, mas em campo o central continua a mostrar serviço. Depois de 28 anos ao serviço do Mirandês, chegou ao Vimioso e é opção para o jogo de domingo com o Vasco da Gama de Beja.A história de Irulegui no nosso país começou há 28 anos. Na altura veio do Brasil para jogar no V. Guimarães. A estada na Cidade Berço foi curta, já que acabou por ser cedido ao Grenoble (França). No fim da temporada regressou a Portugal e ingressou no Mirandês, no final dos anos 80.

Autor: Susana Madureira