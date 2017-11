O avançado André Matias rescindiu com o Armacenenses e vai representar o Almancilense, continuando a competir na Série E Campeonato de Portugal.O jogador, de 30 anos, cumpriu apenas um jogo na época em curso, pelo Armacenenses, e conhece agora o oitavo clube algarvio da sua carreira, depois de Messinense, Louletano, Olhanense, Portimonense, Farense e Lusitano de Vila Real de Santo António. Formado no Belenenses, Matias vestiu ainda as camisolas de Atlético do Cacém, Fátima, Atlético e Taranto (Itália).

Autor: Armando Alves