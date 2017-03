André Santos lamentou a pesada derrota desta sexta-feira diante do FC Porto , explicando que os dragões marcaram cedo e desconcentraram a equipa do Arouca "Toda a gente sabe que o FC Porto está a atravessar um grande momento e é claro que nós estávamos preparados para isso, mas infelizmente não conseguimos pará-los. A equipa sabia que era um jogo muito difícil e penso que os dois golos muito cedo do FC Porto acabaram por tirar um pouco o foco. E é claro que contra estas grandes equipas chegar ao intervalo a perder 0-2 torna tudo muito mais difícil", começou por dizer.O jogador frisou que o calendário não tem ajudado a equipa, mas já pensa no próximo desafio: "A equipa tem apanhado neste início de segunda volta jogos muito complicados, tal como aconteceu na primeira volta. Começámos mal, com jogos complicados, o Sp. Braga e o FC Porto. Agora temos de nos concentrar naqueles que aí vêm. Vem aí o Marítimo, um jogo que está ao nosso alcance, e deixar este para trás. Com 27 pontos estamos mais confortáveis. Os 30 pontos dão para a permanência e por isso a equipa tem de estar focada e conseguir os três pontos rapidamente para depois pensar mais além".

Autores: Tiago Ribeiro, André Gonçalves, Luís Miroto Simões