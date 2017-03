Quim Machado terá de operar pelo menos uma alteração no onze tendo em vista a receção ao Chaves, agendada para domingo às 18 horas. Com Vítor Gomes castigado por ter visto o nono cartão amarelo na Liga NOS, André Sousa e Persson são os principais candidatos à vaga em aberto para atuar ao lado de Yebda na zona central do meio-campo. No caso de Sousa, trata-se de um regresso natural à titularidade, enquanto no caso do sueco seria a estreia na condição de titular. Caberá à equipa técnica tomar a decisão.Esta deverá, de resto, ser a única alteração a promover por Quim Machado, que continua a não saber se pode contar com Rosell, Diogo Viana e Betinho. Nenhum dos três trabalhou ontem com o restante plantel, mantendo-se as dúvidas em relação à operacionalidade destes jogadores. Hoje de manhã, dia em que Quim Machado vai começar a preparar verdadeiramente o embate frente aos flavienses, haverá nova reavaliação aos elementos em causa. Na sessão de ontem, os jogadores que atuaram de início em Arouca realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes fizeram treino normal.

Autor: João Pedro Abecasis