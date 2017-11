Continuar a ler

Golo sofrido num lance de bola parada



"As bolas paradas cada vez são mais importantes. Sabíamos que o FC Porto é forte nesse aspeto. Não considero que foi uma falha, um ressalto que o Herrera até chuta um pouco mal a bola e faz o golo com alguma felicidade. Estavamos bem nas bolas paradas, foi pena o golo porque íamos para o intervalo com 0-0 e íamos encarar a 2.ª parte de outra forma. A estratégia estava a ser importante para nós, mas aconteceu e vamos continuar no nosso caminho"



Cansaço do FC Porto na segunda parte afetou?



"O cansaço às vezes é subjectivo. Eles têm várias opções com qualidade e não acho que foi por aí"

O Belenenses saiu do Dragão derrotado por 2-0 pelo FC Porto, mas André Sousa enalteceu a "boa imagem" deixada pelos jogadores dos azuis do Restelo no norte do país."Acaba por não ser suficiente porque perdemos. No final deixámos uma boa imagem, sabíamos que era um jogo difícil em casa do líder, que ainda não perdeu em casa e se calhar é a equipa que está a praticar o melhor futebol. Tivemos ocasiões para fazer golo, inclusive a do Roni. Não fizemos, mas há que continuar a trabalhar. Saímos daqui com a mentalidade de uma equipa que está unida e a fazer uma boa época. Queremos continuar assim, é o mais importante"

Autor: Tiago Ribeiro