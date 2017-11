A Federação Portuguesa de Futebol e os próprios jogadores foram desafiando os adeptos a contribuir para a causa solidária que envolveu o Portugal-Arábia Saudita desta noite (3-0) e o povo português deu uma resposta à altura. no momento do apito final, estavam angariados 360 mil euros para ajudar na construção de casas de primeira habitação para as famílias afetadas pelos incêndios deste ano.

Refira-se que linhas telefónicas continuam abertas para o encontro de terça-feira com os Estados Unidos, em Leiria, havendo assim a possibilidade de conseguir mais verbas par aajudar quem mais precisa. Por isso, apelamos também a todos os nossos leitores que contribuam, seja comprando bilhetes para o jogo da Seleção Nacional frente aos Estados Unidos, marcado para terça-feira, em Leiria, ou ligando para as linhas telefónicas criadas para o efeito: 760 200 200 (já disponível) e 213 246 270 (aberta em dias de jogo).

