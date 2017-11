O Sporting alcançou na quinta-feira, diante do Nacional Zagreb, a 20ª vitória consecutiva da temporada e conseguiu o feito inédito de chegar à ‘final four’ da UEFA Futsal Cup, após dois jogos, com o Pavilhão João Rocha em festa. Um dos marcadores da noite foi Anilton.

Com uma atitude discreta, o ala, que falou em exclusivo a Record, mostrou-se feliz pelo feito, mas relembrou que hoje há mais um jogo, com o Dina Moscovo, que os leões pretendem transformar no 21º triunfo da época. "Mais do que o aspeto individual, temos de focar-nos no facto de estarmos mais uma vez na ‘final four’, que era um dos objetivos da época. Estamos felizes, mas não podemos esquecer-nos de que temos mais um jogo para ganhar, para continuarmos invictos esta temporada", recordou, apelando à presença em massa dos sportinguistas no jogo de consagração.

Continuar a ler

Os adeptos têm colorido as bancadas do novo Pavilhão João Rocha e para Anilton foram mesmo o sexto elemento em campo na partida decisiva com os croatas. "Quando precisamos, os nossos adeptos nunca nos deixam na mão. Temos de agradecer a todos os que nos jogos têm composto o pavilhão maravilhoso que temos. Têm sido fantásticos! Quando falta um bocadinho de pernas e ouvimos o apoio que vem das bancadas, é impossível não dar um pouco mais. E temos conseguido dar esse bocadinho mais, para retribuir esse apoio, também", rematou. Além de duas vitórias alcançadas noutros tantos encontros, o Sporting mantém registo limpo em termos disciplinares, com zero cartões amarelos na Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, que hoje termina no Pavilhão João Rocha.

Autores: Cláudia Marques e Flávio Miguel Silva