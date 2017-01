Continuar a ler

A maior parte dos clubes não se fez representar pelos presidentes (Nacional, Sp. Covilhã, U. Madeira, Ac. Viseu, Vizela e Gil Vicente nem sequer compareceram) nesta "reunião de trabalho", como lhe chamou o CA. A tónica da equipa de Fontelas Gomes esteve na transparência e na vontade de amenizar o clima de crispação existente. Entre as perguntas, merece referência a intervenção de Bruno Mascarenhas, do Sporting, que pediu a divulgação dos relatórios dos árbitros, algo que o CA prometeu para "o mais breve possível", logo que ultrapassadas as questões relacionadas com a proteção de dados; já o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, quis saber se o Conselho estava alinhado com a APAF e com o CD da FPF, algo que Fontelas Gomes confirmou, mesmo ficando a sensação de que o clima em relação ao líder da associação de classe não é o melhor. O dirigente encarnado manifestou estranheza pelo facto de "alguns dirigentes serem punidos com dois meses" e outros nem sequer serem alvo de castigo, numa referência indireta a Vieira e Bruno de Carvalho.Deste diálogo "franco e aberto", como foi referido no comunicado do CA divulgado no final, merece ainda referência a prolongada apresentação do Conselho. O documento explica o modelo de funcionamento e as atividades desenvolvidas ao longo da época, mas também o número de jogos dirigidos por cada árbitro, os critérios de nomeação e a forma como são feitas as avaliações.Mas não só. Foram ainda reveladas as duas principais preocupações do CA neste momento: o aditamento ao tempo de jogo, com recurso a imagens de vídeo. Um pouco mais polémica foi a questão da mão na bola e bola na mão: explicou-se quando se assinala a infração, mas as imagens mostradas irritaram bastante o Sporting. É que o Conselho analisou os dois lances polémicos do último dérbi, dando razão a Jorge Sousa na mão de Pizzi e o benefício da dúvida para o árbitro no de Nélson Semedo.