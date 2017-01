Ansumane, avançado do Felgueiras é a mais recente aquisição do Rebordosa, equipa treinada por Pedro Barroso. Aos 25 anos deixa os durienses do campeonato de portugal e assina pela equipa do concelho de Paredes, clube que lidera a série 2 da Elite da AF Porto, lugar que dá acesso à fase final de subida ao Portugal Prio.Na sua trajetória conta com jogos pelo Felgueiras, UD Oliveirense, Freamunde, Ribeirão, Nogueirense e Candal.

Autor: João Baptista Seixas