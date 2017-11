O jogo de carácter particular entre as seleções de Portugal e dos Estados Unidos, a disputar terça-feira, em Leiria, será dirigido pelo árbitro inglês Anthony Taylor, anunciou esta segunda a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O árbitro inglês estreia-se em jogos com a seleção portuguesa e terá como assistentes Gary Beswick e Stuart Burt. Andre Marriner irá desempenhar as funções de quarto árbitro.A seleção portuguesa defronta a congénere norte-americana pelas 20H45 de terça-feira, no estádio Magalhães Pessoa, numa partida inserida na preparação no Mundial'2018, que inclui uma componente solidária para com as vítimas dos incêndios.

Autor: Lusa