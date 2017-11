Continuar a ler

Quanto ao duelo de hoje, Carlos Fonseca - pai de Talocha, jogador do Boavista que, pelo Vizela, até já bisou contra o Sporting - acredita que os leões podem mais logo confirmar o favoritismo, mas nunca sem antes... suarem. " Mesmo com o Famalicão no seu melhor, o Sporting pode ganhar, mas não o vão fazer com facilidade. Quando jogava pensava assim: 'Ora bem, 11 homens de um lado e do outro'. Tudo pode acontecer...", sublinha.



Famalicão vai neste momento em peso até Alvalade, onde esta quinta-feira os azuis e brancos vão defrontar o Sporting, na Taça de Portugal. Ainda antes de as equipas entrarem em campo, Carlos Fonseca, antiga glória dos minhotos, deixou através deuma mensagem de apoio ao grupo."Jogámos contra o Sporting, em 1992. Estávamos a perder 3-0 ao intervalo e eu até fui expulso na primeira parte. Depois, com menos um, conseguimos chegar ao empate! Ainda nos anularam um golo e acabámos por sofrer o 4-3, de penálti. Ainda assim, é uma recordação boa", confessa ao nosso jornal o ex-central do Famalicão, atualmente com 53 anos, que completou 13 épocas ao serviço do clube.

