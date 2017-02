Antigos internacionais do futebol português - Ricardo, Luís Filipe e Caneira - poderão vir a investir na futura SAD do Almancilense, clube que procura assegurar a permanência no Campeonato de Portugal.

O presidente do clube, Cesário Vieira, confirma que "decorrem negociações" e as próximas semanas serão decisivas para a conclusão do processo, o qual envolve ainda outras figuras conhecidas, como o empresário Paulo China, sócio de Luís Figo em vários empreendimentos no Algarve, e o fisioterapeuta Fernando Belo, há longos anos ligado a vários clubes da região.

Continuar a ler

Ricardo e Luís Filipe terminaram as suas carreiras ao serviço do Olhanense e ficaram a residir na região algarvia, onde têm investimentos: o antigo guarda-redes dedica-se ao ramo imobiliário e o antigo lateral apostou na produção de frutos silvestres. A ideia passa por construir uma SAD que garanta alicerces fortes ao Almancilense, depois de duas parcerias falhadas. Na época passada surgiram desinteligências com os espanhóis da BeToBe Sport, que levaram à rescisão do acordo firmado, e na campanha em curso o mesmo sucedeu com os portugueses da empresa Domínio Vedeta - Career Management, liderada pelo empresário César Boaventura, num processo que promete arrastar-se nos tribunais. Entretanto, e no sentido de assegurar a permanência, Fábio Felício e Davide Justo, que estavam inativos, são reforços, assim como Andrezinho (ex-Farense), Bruno Silva (ex-Louletano) e Anselmo (ex-Armacenenses).

Autor: Armando Alves