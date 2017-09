António Conceição já não é treinador do Penafiel, deixando o comando técnico dos penafidelenses, um dia depois da derrota ( 0-1 ) com o Vilafranquense, do Campeonato Portugal, que custou a eliminação na Taça de Portugal."Nesta hora da quebra do vínculo entre o treinador e o Futebol Clube de Penafiel, é de enaltecer o espírito de cavalheirismo e de sentido profissional, com que sempre pautou a sua relação com o Clube, mesmo na hora de saída", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Penafiel, esta segunda-feira, dando conta do acordo para a regovação do contrato que unia ambas as partes."Ao treinador António Conceição e restante equipa técnica, o Futebol Clube de Penafiel, SDUQ, endereça as maiores felicidades, formulando o desejo que consigam alcançar os maiores êxitos pessoais e profissionais", refere.