António Filipe tem mostrado bons momentos durante a temporada com o destaque maior no jogo frente ao FC Porto, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Foi decisivo no apuramento dos flavienses para os oitavos-de-final. No desempate por penáltis foi mais forte e defendeu os remates de Layún, Depoitre e André Silva.Está agora a cumprir os últimos meses do contrato com o Chaves. É certo que a continuidade em Trás-os-Montes não está colocada de parte, numa altura que outros clubes da Liga NOS e do estrangeiro piscam o olho ao experiente guarda-redes.