Para o que aí vem, o guardião dos flavienses mostra-se cheio de confiança: "Podemos ir à final, foi o trajeto que definimos, chegar à final e tudo faremos para lá chegar. É muito importante para esta região, tivemos uma moldura humana grande e estes adeptos merecem tudo. Nunca joguei no Jamor mas falta mais um passo para isso acontecer. Mas estamos agora já focados no jogo com o Nacional para o campeonato. O clube que passar para jogar contra nós e com quem vamos lutar para chegar à final, não tenho preferência". "Não senti fragilidade do Sporting, não é por ter empatado connosco que viria mais fragilizado. É uma grande equipa, mas nós fizemos um grande jogo", frisou António Filipe.Para o que aí vem, o guardião dos flavienses mostra-se cheio de confiança: "Podemos ir à final, foi o trajeto que definimos, chegar à final e tudo faremos para lá chegar. É muito importante para esta região, tivemos uma moldura humana grande e estes adeptos merecem tudo. Nunca joguei no Jamor mas falta mais um passo para isso acontecer. Mas estamos agora já focados no jogo com o Nacional para o campeonato. O clube que passar para jogar contra nós e com quem vamos lutar para chegar à final, não tenho preferência".

Dono da baliza do Chaves diante do Sporting, numa vitória flaviense por 1-0 , António Filipe enalteceu a "sensação fantástica" de ter conseguido o apuramento para a Taça de Portugal, ainda para mais afastando os leões da prova."É uma sensação fantástica. Eliminar um Sporting e passar às meias-finais é algo que já não acontecia desde 2010, estamos contentes, estamos muito felizes por fazer o jogo que fizemos. Estou num bom momento, tal como o resto da equipa. Somos uma equipa de valentes e jogamos sempre para ganhar", começou por assegurar o guardião, que desvalorizou o alegado mau momento do adversário como possível justificação para este desfecho.

Autor: Lusa