António Fiúsa, presidente do Gil Vicente, afirmou à TSF que a "Liga de Clubes, nos moldes em que está, devia fechar o mais depressa possível", por ter custos muito elevados só para organizar campeonatos."A Liga de clubes, nos moldes em que está, não tem razao de existir, deve passar rapidamente para a FPF. Só para organizar os campeonatos tem custos muito altos. O presidente da Liga [Pedro Proença] ganha, com cartão de crédito, carro e mais despesas, mais de 20 mil euros por mês, mais do que um Presidente da República. E salários chorudos para alguns funcionários", lamentou o líder gilista àquela rádio."Não sou só eu que digo isto, o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, também já o disse publicamente (...). A Liga não tem razão de existir só para organizar campeonatos profissionais, tem de passar para a FPF para reduzir os custos", acrescentou, rematando: "Nos moldes em que está, a Liga é um peso-pesado para os clubes e só está a engordar e pavonear alguns senhores que lá estão a viver à conta dos clubes."