A Seleção Nacional defronta Andorra no sábado com a Suíça a receber o atual terceiro classificado do Grupo B, num jogo cujo desfecho pode mudar a forma como se estão a fazer as contas em relação à última jornada na qual Portugal recebe os helvéticos. Todavia, por muito que este cenário seja sedutor, Antunes prefere manter as coisas simples."Só pensamos no nosso jogo, pois se não o vencermos não vale a pena pensar nos outros. É Andorra, Andorra, Andorra... e ganhar. É para isso que estamos trabalhar. Depois logo pensamos nos outros", garantiu esta quinta-feira o lateral-esquerdo que o Dínamo Kiev emprestou ao Getafe esta temporada, em conferência de imprensa."Os jogos [de Andorra] com a Suíça [derrota por 2-1] e com a Hungria [vitória por 1-0) mostram que não será nada fácil para nós. Eles vão dar tudo para nos tentar tirar pontos. Somos os campeões Europes e uma das seleções mais respeitadas no undo e e eles vão querer somar um bom resultado em casa. Por isso, temos de entrar como eles certamente vão fazer, fortes e determinados para conseguir o melhor resultado possível", acrescentou.