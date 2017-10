A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) já manifestou "total apoio à decisão dos árbitros afetos à AF Algarve de solicitarem dispensa dos jogos". "Esta situação é o reflexo da falta de resposta, por parte do Conselho de Arbitragem da referida Associação, às insistentes solicitações que os seus fiados vêm efetuado já desde 2016", pode ler-se em comunicado.

O organismo presidido por Luciano Gonçalves recorda que ainda no ano passado "foi enviado ao Conselho de Arbitragem da AF Algarve, uma proposta contendo um conjunto de medidas com o objetivo claro de desenvolvimento da arbitragem na região". "Documento este que não mereceu qualquer retorno por parte do referido Conselho de Arbitragem", acusa a APAF.

Continuar a ler