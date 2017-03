Horas depois dos atos de vandalismo ao restaurante do pai de Jorge Ferreira, árbitro do último Estoril-Benfica, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) emitiu um comunicado assinado pelo presidente Luciano Gonçalves para repudiar "todos os atos cobardes de tentativas de intimidação e agressões que se têm vindo a verificar, de norte a sul do País, e futebol amador ao profissional".

Avisando que os árbitros "não irão deixar de estar atentos e irão saber quando dizer BASTA!", a associação exige o "fim do clima de crispação que se vive no futebol nacional e que, infelizmente, é 'alimentado' por agentes desportivos e alguns comentadores que intervêm em representação dos clubes, e cujo principal objetivo é criar pressão, justificar resultados e levantar suspeições sem terem noção do grave problema que estão a criar ao futebol português, criando desta forma uma 'onda de violência' moral e física sem fim à vista!".

Por isso, a APAF "exige respeito, dignidade e honra para com os seus árbitros, sejam eles dos campeonatos profissionais ou amadores" e desafia os clubes a dizer "de uma vez por todas se se revêm nos comportamentos públicos de adeptos que agridem, ameaçam, vandalizam e utilizam sites/blogs e redes sociais para humilharem e levantarem calúnias sobre a seriedade e idoneidade dos árbitros".

Autor: Sérgio Krithinas