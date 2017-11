Para que a ausência dos árbitros nas competições profissionais não se torne efetiva, a APAF exige que exista "total ausência de insinuações que coloquem em causa a honra e o bom-nome dos árbitros", um pressuposto que abrange todos os clubes e agentes desportivos. Ora, para explicar o que pretende, a APAF especifica que não será permitido "acusar os árbitros de errarem de forma propositada, de prejudicarem sempre o mesmo clube e referirem-se, direta ou indiretamente, a qualquer ato não provado de corrupção". Além disso, os árbitros não vão tolerar que lhes sejam associadas palavras como ‘polvo’, ‘padre’, ‘diácono’ ou ‘apito dourado’.Por outro lado, a classe exige "reuniões da APAF e cinco árbitros com o presidente e direção da Liga, com o objetivo de definir e aprovar um corpo regulamentar que reforce a punição de quem não cumpre as normas éticas e disciplinares a que estão obrigados todos os agentes".