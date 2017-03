Continuar a ler

Segundo a APAF, o encontro visa debater "o aumento exponencial e alarmante das agressões a agentes de arbitragem nas mais diversas competições de futebol e futsal" e "outros assuntos de relevado interesse para a arbitragem na atualidade".Ainda de acordo com o site oficial da APAF, a reunião vai decorrer no auditório do complexo desportivo da Batalha, a partir das 21H."A APAF quer ouvir os seus parceiros e os núcleos, quer definir estratégias e arranjar soluções com quem suporta e vive de perto a realidade distrital. Esperamos a maior adesão possível pelo interesse a toda a classe", remata a APAF.