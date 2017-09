Hélder Cristóvão vê no Sp. Covilhã "uma equipa que tarda em encontrar-se", face aos resultados e à recente troca de treinador. O técnico do Benfica B garante que o "plantel bom" do adversário vai tentar encontrar o "click" que lhe falta neste jogo."Esse click seria um bom resultado no Caixa Futebol Campus. Nós também precisamos. Depois do jogo para a Premier League International Cup, sentimos a necessidade de voltar à nossa liga e ao nosso processo", assume, em declarações à BTV. "Queremos estar seguros do que vamos fazer, sabendo que o Sp. Covilhã vem jogar mais baixo no jogo e não muda essa ideia. Defende em duas linhas muito baixas de quatro jogadores, com variações e homens fisicamente muito fortes na frente. Vai ser um jogo com algum desgaste, mas nós, jogando em casa, queremos acentuá-lo no Sp. Covilhã", acrescentou.O treinador português, de 46 anos, garante que os "jogos das jornadas anteriores não contam para nada" e assume que a partida com o conjunto serrano será, também por isso, diferente. Hoje, a equipa de juniores do Benfica tem um encontro relativo à UEFA Youth League, uma situação "normal e natural" para a qual os "jogadores já estão preparados". "Sendo eles também ainda juniores, encaram esta prova com grande alegria e otimismo. Sabem que estão a ajudar o clube. É importante a marca Benfica ter um nome cada vez mais presente além-fronteiras", reiterou, assumindo uma "janela de oportunidade para quem fica" para jogar na 2ª Liga. "O planeamento é feito com antecedência", conclui.

Autor: Flávio Miguel Silva