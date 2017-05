Nesta fase final do campeonato, muitas decisões erradas dos árbitros podem culminar nas suas descidas, e esta intranquilidade numa fase tão crítica em nada favorece os bons desempenhos. As nomeações nesta fase tornam-se ‘cirúrgicas’ devido aos graus de nomeações que vão influenciar diretamente a classificação final. Olhando para estas últimas nomeações, vemos um árbitro de topo no jogo do título; seria necessário? Ao longo da época, nos jogos em casa dos grandes, assistimos a nomeações de árbitros menos conceituados; o contrário acontecia nos jogos fora, já que o nível de dificuldade aumentava, entrando em ação os árbitros internacionais. Será que quiseram ‘subir’ um pouco este árbitro na tabela classificativa? Esta mudança ‘necessária’ de critério foi visível nesta jornada onde dois internacionais de topo dirigiram os jogos dos ‘grandes’ em casa e um não internacional ‘aflito’ dirigiu o Sporting na Feira. Esta estratégia sempre foi utilizada pelos conselhos de arbitragem ao longo dos anos e é a única forma de quem nomeia ter alguma influência nas classificações. Sendo um CA coerente, este procedimento irá ‘segurar’ árbitros importantes que tiveram épocas menos conseguidas, sendo importante mantê-los no quadro em detrimento dos ‘necessários’ para outros agentes desportivos. No passado isso acontecia e, nas últimas épocas, apesar de o ‘líder’ afirmar que desconhecia as notas dos árbitros quando recebia por SMS todas as notas após os jogos, usou tal estratégia para fazer ‘desaparecer’ um árbitro que dirigiu uma final da Taça de Portugal. Falando novamente de telefonemas, era importante saber quais foram os árbitros contactados e a quem denunciaram na altura, muitos deles ainda no ativo, que nunca quiseram dar a cara, continuando ‘prisioneiros’ do sistema implementado. Curiosos? Cenas dos próximos capítulos brevemente...