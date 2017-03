Nesta jornada, o Conselho de Arbitragem da FPF voltou a nomear Jorge Sousa (na foto) para dirigir um jogo do Sporting. Este ato de ‘coragem’ espelha bem que, apesar das críticas durante meses, não sentiu a pressão e continua no caminho traçado no início da temporada. Esta imunidade à pressão por parte do Conselho de Arbitragem só demonstra a confiança que deposita no quadro de árbitros disponíveis. Será mesmo assim? Ninguém duvida que Jorge Sousa é dos melhores árbitros em Portugal, nem o CA nem o próprio Sporting; logo, a ‘coragem’ até nem foi muita, já que deve ter sido uma das nomeações mais fáceis de fazer. Por outro lado, o próprio árbitro tem de estar preparado para voltar a dirigir uma equipa que o ‘acusou’ durante muitas semanas de ser o responsável de a ‘afastar’ do título. Será que todos os intervenientes no jogo estavam preparados mentalmente para ‘um novo jogo’? A verdade é que o Sporting voltou a não ganhar, mas desta vez não falaram do árbitro.

Ficando uma expulsão por sancionar à equipa adversária, será motivo para afirmar que o árbitro se deixou influenciar pelo passado recente e não expulsou de forma propositada? Lógico que não, nem os jogadores nem a equipa de arbitragem ‘erraram’ de forma propositada, e todos demonstraram em campo que o futebol é muito mais importante que tudo aquilo que algumas ‘individualidades’ falam durante a semana, denegrindo a indústria que lhes dá de comer. Este quadro de árbitros irá manter-se até ao fim da época. Ao contrário dos clubes, o Conselho de Arbitragem não se pode ‘reforçar’ em janeiro e por isso estas situações vão acontecer com maior frequência. A mudança de mentalidades é urgente, pois caso contrário o futebol português não tem condições para evoluir.

Autor: Marco Ferreira