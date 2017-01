O silêncio pode ‘dizer’ muito mas fica sujeito às interpretações, muitas vezes empíricas, da sociedade desportiva. Muitos clubes defendem que os árbitros deviam comparecer nas conferências de imprensa após os jogos, e que essa situação serviria para esclarecer situações de jogo e muitas decisões. Curiosamente, vemos muitas vezes esses próprios clubes a recorrer ao ‘blackout’ para não encararem de frente os ambientes hostis. Demagogias à parte, os clubes deviam ter atitudes compatíveis com as ideias que defendem, pois só assim ganham credibilidade no meio desportivo. Defendo que a arbitragem devia abrir-se à sociedade, deviam colocar os árbitros a falar nas escolas aos mais jovens para mostrar a sua parte humana, eliminando a imagem de ‘máquina’ que só falha para ‘nos’ prejudicar.

O profissionalismo do sector acarreta mais responsabilidades não só desportivas mas também sociais; não podem continuar a fechar-se num ‘casulo’, protegidos pelo corporativismo. Um árbitro ‘profissional’ não pode estar limitado ao treino e ao jogo, mas tem de defender uma profissão perante a sociedade civil. Melhor que ninguém, eu sei que quando ‘alguns’ erram, sentem uma tristeza enorme, não dormem e sacrificam o tempo com a família para rever o jogo e tentar perceber a razão do erro. Se partilhassem essas experiências com a sociedade, talvez fossem melhor compreendidos. Quem está de fora ‘pensa’ que os erros acontecem e que a vida continua como se nada acontecesse, que vão para casa felizes à espera da próxima nomeação. Esta é a vossa imagem ‘cá fora’ e são vocês os culpados disso. Quanto mais demorarem a perceber que ‘viver num mundo à parte’ só prejudica a classe, mais demorado vai ser o processo de mudanças de mentalidades.

Autor: Marco Ferreira