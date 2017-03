Esta época desportiva tem sido marcada pelas agressões sucessivas aos árbitros. Em cinco meses já aconteceram 37 casos (conhecidos), mais do dobro em relação ao mesmo período da época passada. Qual será o motivo? O constante clima de suspeição em torno da arbitragem tem sido uma constante no futebol profissional. Os árbitros ‘profissionais’ estão sob uma proteção policial (fictícia) como forma de persuasão para evitar novos casos. Todo o ‘teatro’ que assistimos durante a semana com críticas e ameaças, tentando coagir os árbitros, causam este aumento de agressões. Nos escalões de formação, ou mesmo no futebol sénior não profissional, os árbitros não têm as mesmas condições de segurança e são relegados para 2.º plano. Não havendo possibilidade por parte dos adeptos de ‘atingir’ os árbitros de topo e a ‘intoxicação’ constante de suspeições e críticas, deixam os árbitros dos escalões inferiores mais vulneráveis aos agressores.

Quem são os culpados? Todos... Os clubes têm responsabilidade acrescida em defender o ‘nosso’ futebol. Não podem constantemente levantar suspeitas da seriedade do árbitros quando estes falham, limitem-se a criticar de forma construtiva. As instâncias ligadas ao futebol, Conselhos de Arbitragem e APAF, têm de olhar para os árbitros como ‘um todo’ e não somente para os que são os mais importantes ‘defender’. O Estado português, em 2012, alterou a lei e retirou a obrigatoriedade do policiamento nos recintos desportivos, uma atitude irresponsável de pessoas pouco sensíveis às consequências dessa medida. Somos campeões da Europa e temos o melhor jogador do Mundo, mas continuamos a ser pequenos quando hostilizamos, ameaçamos e agredimos barbaramente os que não têm proteção. Os sinais são claros e evidentes, será preciso morrer para agir?

Autor: Marco Ferreira