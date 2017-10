Continuar a ler

Afinar estratégias e trocar experiências entre o Conselho de Arbitragem (CA) e as associações distritais, bem como com os respetivos órgãos de arbitragem. Foi este um dos principais objetivos do 13ª Fórum de Arbitragem que aconteceu durante este sábado, em Albergaria-a-Velha, com o âmbito de uma política de proximidade, considerada prioritária."A importância de trabalhar em conjunto para que a arbitragem tenha cada vez maior credibilidade", garantiu José Fontelas Gomes, presidente do CA, que aproveitou o momento para agradecer ao presidente da FPF, Fernando Gomes, pelo "investimento que tem feito na arbitragem", mas igualmente pela recente tomada de posição pública para defender a arbitragem nacional e pela aposta no vídeo-árbitro, mediante um avultado investimento financeiro.

Autor: André Ferreira