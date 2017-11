O jogo com o Chaves não fica na memória dos azuis pelas melhores razões. O Belenenses consentiu a primeira derrota no Restelo em 2017/18, ainda que o oitavo lugar no campeonato não faça sobressaltar as hostes. Contudo, foi o comportamento do juiz João Capela, assim como a respetiva equipa de arbitragem, que, sabe Record, colheu mais críticas por parte dos azuis.As decisões do árbitro deixaram os dirigentes e staff do Belenenses em polvorosa no banco, especialmente pelo critério disciplinar adotado que levou à expulsão de Hassan Yebda ou com o cabeceamento do argelino para dentro da baliza, precedido de falta (que poderia resultar no 1-1). Também por isso, Rui Pedro Soares foi à sala de imprensa para lançar reparos à posição concertada dos árbitros, deixando no ar um mal-estar por um caso que terá capítulos futuros.A postura de João Capela no Restelo foi tida como invulgar para um árbitro, ainda para mais com insígnias da FIFA. "Não me vou pronunciar em relação à equipa de arbitragem sobre o jogo de hoje e, sublinho, não me vou pronunciar sobre a equipa de arbitragem depois de ter acabado o jogo", referiu o líder da SAD, indiciando algum problema. "Eu não disse que no túnel, após o fim do jogo, ter-se-ão passado coisas. Não foi o que disse", sublinhou, com ironia.

Autor: Flávio Miguel Silva