"É o ponto mais alto da minha carreira e um premiar do meu empenho e do meu esforço. Estou extremamente satisfeito", comentou, citado pela FPF.Integrada no grupo C da competição, a seleção portuguesa de futebol de praia, detentora dos títulos mundial e Europeu, estreia-se a 28 de abril frente ao Paraguai, defrontando depois o Panamá no dia 30 e os Emirados Árabes Unidos a 02 de maio.Para seguir em frente, a equipa das 'quinas' precisa de ficar nos dois primeiros lugares do grupo C, que, nos quartos de final, cruza com o D, composto por Brasil, o vice-campeão em título Taiti, Polónia e o terceiro colocado do campeonato da Ásia.O grupo A será composto pela anfitriã Bahamas, Suíça, Senegal e Equador e o B por Itália, o campeão asiático, México e Nigéria.Nas 18 edições do Mundial já realizadas, o Brasil, que é o único totalista em fases finais, venceu 13 vezes, contra duas de Portugal (2001 e 2015), duas da grande ausente Rússia (2011 e 2013) e uma da França (2005).