Continuar a ler

Nesse documento, os juízes elaboram uma série de exigências que pretendem ver satisfeitas nas próximas três semanas, sob pena de pararem mesmo. O prazo de 20 dias termina a 12 de dezembro, data em que se devem iniciar os oitavos-de-final da Taça de Portugal, e a poucos dias da 15ª jornada da Liga NOS, que incluiu Tondela-Benfica, FC Porto-Marítimo e Sporting-Portimonense. Depois, e ainda antes do Natal há ainda Taça CTT para vários clubes.



As suspeições lançadas pelos clubes foram a gota de água que fez os árbitros darem um murro na mesa. Por isso, a APAF também anunciou que irá criar um gabinete jurídico responsável por monitorizar "todas as declarações públicas nos diversos órgãos de Comunicação Social, de forma a responsabilizar civil e criminalmente toda e qualquer pessoa que coloque em causa a honra e o bom-nome de qualquer agente".



A APAF destaca que "os árbitros são hoje – como sempre foram – sensíveis aos apelos ao bom senso". Mas deixa um aviso: "Já não estão disponíveis para continuarem a ser os únicos agentes do universo do futebol profissional com bom senso." * Nesse documento, os juízes elaboram uma série de exigências que pretendem ver satisfeitas nas próximas três semanas, sob pena de pararem mesmo. O prazo de 20 dias termina a 12 de dezembro, data em que se devem iniciar os oitavos-de-final da Taça de Portugal, e a poucos dias da 15ª jornada da Liga NOS, que incluiu Tondela-Benfica, FC Porto-Marítimo e Sporting-Portimonense. Depois, e ainda antes do Natal há ainda Taça CTT para vários clubes.As suspeições lançadas pelos clubes foram a gota de água que fez os árbitros darem um murro na mesa. Por isso, a APAF também anunciou que irá criar um gabinete jurídico responsável por monitorizar "todas as declarações públicas nos diversos órgãos de Comunicação Social, de forma a responsabilizar civil e criminalmente toda e qualquer pessoa que coloque em causa a honra e o bom-nome de qualquer agente".A APAF destaca que "os árbitros são hoje – como sempre foram – sensíveis aos apelos ao bom senso". Mas deixa um aviso: "Já não estão disponíveis para continuarem a ser os únicos agentes do universo do futebol profissional com bom senso." *

Os jogos das provas profissionais do próximo fim de semana terão árbitros de primeira categoria. Uma reunião em Fátima entre responsáveis do Conselho de Arbitragem (CA) e quase todos os juízes, assistentes e estagiários fez com que o pedido de dispensa formal fosse feito respeitando o prazo regulamentar de 20 dias e não de forma imediata, como tinham feito chegar 73 deles (em 76) na véspera ao órgão liderado por José Fontelas Gomes."Consideramos que é equilibrada esta posição dos árbitros, tomada de forma a defender o Conselho de Arbitragem e para bem do futebol português, garantindo a igualdade de direitos entre os clubes e todos os agentes desportivos. Ao mesmo tempo, isto dá à Liga e aos clubes profissionais de futebol tempo suficiente para agir, de forma ponderada mas firme, na defesa das competições em que participam", pode ler-se no comunicado emitido já ao início da madrugada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), após largas horas de debate.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Sérgio Krithinas