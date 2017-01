Continuar a ler

O árbitro deu conta do sucedido aos elementos do CA da FPF que estavam presentes: Paulo Costa, Bertino Miranda e o presidente José Fontelas Gomes. A PSP foi informada do sucedido – o árbitro apresentou queixa – e enviou elementos do corpo especial de segurança para o local, tendo os árbitros realizado o seu trabalho normalmente.Vasco Santos terá sido também ameaçado, pelo que os próximos treinos a realizar na Maia justificarão a presença de um corpo policial.O líder da APAF, Luciano Gonçalves, também foi 'apertado', em plena rua, em Lisboa, quando abandonava as instalações da associação que lidera a caminho do seu carro. Os quatro elementos, adeptos de futebol mas não identificados com qualquer clube, dirigiram-lhe algumas palavras, sem que se tenha no entanto registado qualquer agressão.